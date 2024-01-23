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Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği, Gazzeli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği, Gazzeli öğrencilerle bir araya geldi

Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (OFİMDER), Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesinde eğitim gören Gazzeli öğrencilerle bir araya geldi. Programda, Gazze'de yaşananlar anlatıldı ve İsrail'in insanlık suçu işlediği vurgulandı. Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer katılımcılar, Gazzeli öğrencilere desteklerini ifade etti.

Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği, Gazzeli öğrencilerle bir araya geldi
23.01.2024 - 10:12,
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Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (OFİMDER), Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesinde eğitim gören Gazzeli öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun pansiyonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve OFİMDER Başkan Vekili İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, Of İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çapoğlu ve Gazzeli öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin kendilerini tanıttığı ve Gazze'de yaşananları anlattığı programda konuşan Kaymakam Demirer, şunları söyledi:

"Gazze'de yaşanan soykırımı bir kez daha lanetliyorum. Siz değerli Gazzeli kardeşlerimizi ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Ben inanıyorum ki İsrail kaybedecek. Filistin halkı kazanacak. Bizler ülke olarak, millet olarak, devlet olarak her zaman yanınızdayız. Sizler de yaşanan zulümleri sosyal medya ortamlarında dünyaya duyurun. Tüm dünya bunu duyana kadar bunu yapmaya devam etmelisiniz."

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini belirterek, "Türk halkı her zaman Filistin'in ve Gazze'nin yanında oldu. Cumhurbaşkanımız bugün İsrail'in karşısında tüm dünyaya soykırımı haykırıyor. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim, tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunan program sonunda İlçe Müftüsü Yılmaz Gazzeliler için dua etti.

Kaynak: AA
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, İmam Hatip Liseleri, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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