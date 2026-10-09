Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, öğrencilere güven ve başarı mesajı verdi

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kabahasanoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenlerin, öğrencilerin başarısı için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin başarıya inanmaları ve çalışmaları gerektiğini belirten Kabahasanoğlu, "Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz. Yarının büyük Türkiye'sini sizler kuracaksınız. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Kabahasanoğlu, yönetici ve öğretmenlerle yaptığı toplantıda da başarı dileklerini iletti.