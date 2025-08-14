Of\'ta Başarılı Öğrencilere Ödül

Trabzon'un Of ilçesindeki yaz Kur'an kursunda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.
Halil-i Rahman Camisi'nde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Suna, İlçe Vaizi Ali Asal, Halil-i Rahman Camisi Dernek Başkanı Ömer Lütfi Saral ve davetliler katıldı.
Protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediye verdi.
Caminin imam hatibi Yasin Karaahmetoğlu da destekleri dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.
