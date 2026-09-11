Of'ta cuma sonrası Gazze için basın açıklaması yapıldı
Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Gazze'yi Unutma" temalı basın açıklaması gerçekleştirildi. Of Çarşıbaşı Büyük Cami bahçesinde cuma namazının ardından düzenlenen programda Anadolu Gençlik Derneği Of İlçe Temsilcisi Süleyman Ayazoğlu, Müslüman ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Gazze'yi Unutma" temalı basın açıklaması gerçekleştirildi.
Of Çarşıbaşı Büyük Cami bahçesinde cuma namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Anadolu Gençlik Derneği Of İlçe Temsilcisi Süleyman Ayazoğlu, Gazze'deki saldırıların sürdüğünü belirterek, Müslüman ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Program, yapılan duanın ardından İsrail aleyhine sloganlar atılmasıyla sona erdi.
Programa, Saadet Partisi Of İlçe Başkanı Musa Gözütok, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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