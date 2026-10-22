Of'ta liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Of'ta liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlendi

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Of\'ta liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" bilgi yarışması düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla liseler arasında "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" konulu bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya, ilçedeki 6 lise katıldı.

Öğrencilerin iklim değişikliği, enerji, su, biyoçeşitlilik, atık yönetimi ve sürdürülebilir yaşam konularındaki bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve boşluk doldurma türlerinde 20 soru yöneltildi.

Yarışmada 100 puan alan Of Fen Lisesi birinci oldu. Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi 90'ar puanla ikinciliği paylaşırken, Of Anadolu İmam Hatip Lisesi 86 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, çevre konusunun hassasiyetle üzerinde durdukları alanlardan biri olduğunu belirtti.

İlçe genelindeki okullarda çevre konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kabahasanoğlu, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletlerİklim DeğişikliğiEtkinlikTrabzonGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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