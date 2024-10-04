Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi programı organize edildi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Program kapsamında gerçekleştirilen "Peygamberimizin Hayatı" konulu bilgi yarışmasını ise 6-A sınıfı kazandı.
Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere ödül vermesi ile tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?