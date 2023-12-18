Of\'ta psikolojik danışmanlara bağımlılıkla mücadele eğitimi

Of ilçesinde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Yeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolle öğrencileri bağımlılıktan uzak tutmak için geliştirilen Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) kapsamındaki eğitim, Of Halk Eğitim Merkezi Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Eğitim, Araklı Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Selim Piştof ile Ortahisar Anadolu Lisesi psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Gençer Irmak tarafından verildi.

Selim Piştof, herkesin bağımlı olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bağımlılık yapan her şey eğitiminizi, sağlığınızı, dolayısıyla geleceğinizi bozar. Meslek edinme imkanınızı elinizden alabilir. Bağımlılık boşluk doldurur. Bu nedenle boş zamanlarınızı sanat, spor ve hobilerle doldurun. Bu süreçte aile tutumları da çok önemlidir.Çocuklarınızla bağınız güçlü olmalı. Çocukların ev, okul ve sosyal hayatları hakkında kurallarınızı olsun ve düzen sağlayın. Ergenlik demek çatışma demektir. O sebeple çatışma çözme becerileri hakkında bilgi sahibi olmak çocuğunuz ve kendinizi için en iyi yatırımdır. Gençlerinize, çocuklarınıza yaşına uygun sorumluluklar verin."