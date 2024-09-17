Of\'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yağış dolayısıyla zor anlar yaşarken, sürücüler ise trafikte güçlükle ilerledi.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalların yanı sıra Dumlusu, Ballıca, Fındıkoba ve Kiraz mahallelerinde biriken rüsubatı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla devam ediyor.