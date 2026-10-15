OFAC, Lukoil'in Rusya dışı akaryakıt istasyonlarına 24 Nisan 2027'ye kadar onay verdi

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım uyguladığı Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışında faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarıyla ilgili belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verdi.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), konuya dair genel lisans yayımladı.

Buna göre, Rusya dışında bulunan Lukoil'e ait fiziki perakende akaryakıt istasyonlarından mal ve hizmet alımı ile bu istasyonların işletilmesi, bakımı veya faaliyetlerinin sonlandırılması için olağan olarak gerekli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verildi.

ABD yönetimi, 22 Ekim 2025'te Rusya'nın 2 büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bunların iştiraklerine yaptırım uygulamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, ilk olarak 4 Aralık 2025'te yayımladığı genel lisansla Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının işletilmesi, bakımı ve faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili belirli işlemlere izin vermişti. Daha sonra nisan ayında yayımlanan bir başka lisansla bu izin 29 Ekim 2026'ya kadar uzatılmıştı.

Bakanlığın son genel lisansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıklamasının ardından geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta yayımladığı ayrı bir genel lisansla, Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemilerden boşaltılması ve ithalatı dahil belirli işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin vermişti.