Ofis Çalışanları İçin Omurga Sağlığını Koruyan 8 Yöntem

Modern çalışma hayatında milyonlarca insan günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, yanlış oturma pozisyonu ve ergonomik olmayan çalışma ortamı omurga üzerinde baskı oluşturarak ağrılara yol açabiliyor. Özellikle bel, boyun ve sırt bölgesindeki rahatsızlıklar iş verimini düşürüyor ve yaşam kalitesini etkiliyor. Küçük ama etkili alışkanlıklarla bu sorunların önüne geçmek mümkün.

İşte ofis çalışanları için omurga sağlığını koruyan 8 yöntem: 1. Doğru oturma pozisyonu benimseyin: Sırtınızı sandalyeye yaslayın, omuzlarınızı gevşek bırakın, ekranı göz hizasında tutun ve ayaklarınızı yere tam basın. 2. Ekran yüksekliğini göz seviyesine getirin: Ekranın üst kısmı göz hizasında olmalı, gerekirse monitör yükseltici kullanın. 3. Her 30-45 dakikada bir ayağa kalkın: Kısa yürüyüşler veya esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırır. 4. Bel destekli sandalye kullanın: Bel boşluğunu destekleyen sandalye omurganın doğal eğrisini korur. 5. Telefonu boyunla sıkıştırmayın: Kulaklık veya hands-free kullanın. 6. Masa başında mini esneme hareketleri yapın: Boyun, omuz ve sırt esnetmeleri kas gerginliğini azaltır. 7. Ayaklarınızı desteksiz bırakmayın: Ayaklar yere tam basmalı veya bir destek kullanılmalı. 8. Klavye ve mouse kullanımına dikkat edin: Dirsekler 90 derece açıda, bilekler düz olmalı.