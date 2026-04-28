Ofis Çalışanları İçin Omurga Sağlığını Koruyan 8 Yöntem - Son Dakika
Ofis Çalışanları İçin Omurga Sağlığını Koruyan 8 Yöntem

28.04.2026 14:39
Uzun süre bilgisayar başında çalışmak omurga ağrılarına yol açabiliyor. Doğru oturma pozisyonu, ekran ayarı ve düzenli molalarla bu sorunların önüne geçmek mümkün.

Modern çalışma hayatında milyonlarca insan günün büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, yanlış oturma pozisyonu ve ergonomik olmayan çalışma ortamı omurga üzerinde baskı oluşturarak ağrılara yol açabiliyor. Özellikle bel, boyun ve sırt bölgesindeki rahatsızlıklar iş verimini düşürüyor ve yaşam kalitesini etkiliyor. Küçük ama etkili alışkanlıklarla bu sorunların önüne geçmek mümkün.

İşte ofis çalışanları için omurga sağlığını koruyan 8 yöntem: 1. Doğru oturma pozisyonu benimseyin: Sırtınızı sandalyeye yaslayın, omuzlarınızı gevşek bırakın, ekranı göz hizasında tutun ve ayaklarınızı yere tam basın. 2. Ekran yüksekliğini göz seviyesine getirin: Ekranın üst kısmı göz hizasında olmalı, gerekirse monitör yükseltici kullanın. 3. Her 30-45 dakikada bir ayağa kalkın: Kısa yürüyüşler veya esneme hareketleri kan dolaşımını hızlandırır. 4. Bel destekli sandalye kullanın: Bel boşluğunu destekleyen sandalye omurganın doğal eğrisini korur. 5. Telefonu boyunla sıkıştırmayın: Kulaklık veya hands-free kullanın. 6. Masa başında mini esneme hareketleri yapın: Boyun, omuz ve sırt esnetmeleri kas gerginliğini azaltır. 7. Ayaklarınızı desteksiz bırakmayın: Ayaklar yere tam basmalı veya bir destek kullanılmalı. 8. Klavye ve mouse kullanımına dikkat edin: Dirsekler 90 derece açıda, bilekler düz olmalı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ofis Çalışanları İçin Omurga Sağlığını Koruyan 8 Yöntem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
SON DAKİKA: Ofis Çalışanları İçin Omurga Sağlığını Koruyan 8 Yöntem - Son Dakika
