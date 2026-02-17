Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarmak isterken kendisi de mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Merkez Antakya Kisecik Mahallesi'nde dereye düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi, mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada derede mahsur kalan vatandaş ve oğlak kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Oğlağı Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?