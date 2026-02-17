Oğlağı Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldi - Son Dakika
Oğlağı Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldi

Oğlağı Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldi
17.02.2026 19:20
Hatay'da dereye düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Antakya Kisecik Mahallesi'nde dereye düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi, mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada derede mahsur kalan vatandaş ve oğlak kurtarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İtfaiye, Güncel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
