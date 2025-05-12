(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, olası orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Çöp atma, sigara izmariti atma, ateş yakma, anız yakma" ifadesi kullanıldı.
OGM'nin orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele için hava gücümüz hazır. Peki ya siz? Orman yangınlarını önlemek için hazır mısınız? Çöp atma, sigara izmariti atma, ateş yakma, anız yakma" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › OGM'den Orman Yangınlarına Karşı Uyarı - Son Dakika
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