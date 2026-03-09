Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda teneffüse çıktığı sırada 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ın boğazına şeker kaçtı.

O sırada binada nöbetçi olan öğretmen Çetih Yahşi, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

Yahşi'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.