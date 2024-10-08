Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

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Eskişehir'de bir okulun bahçesinde teneffüste nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, sağlıkçı olan eşinden öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan öğretmen tarafından kurtarıldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki Avukat Şahap Demirer İlkokulunda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah, bahçede tost yediği sırada bir parçası nefes borusuna kaçtı.

Nefes almakta zorlanan İzzettin, bahçede bulunan ve başka bir sınıfta görevli olan nöbetçi öğretmen Renan Karabulut'un yanına gitti. Karabulut, öğrencisinin nefes alamadığı fark ederek önce sırtına vurdu, iki kez Heimlich manevrası yaparak çocuğun nefes borusunu tıkayan yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Okulun güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan 26 yıllık eğitimci Karabulut, elinde tost olan İzzettin'in panik halinde yanına geldiğini, nefes alamadığını fark edince müdahaleye başladığını söyledi.

Sırtına vurduğunda yiyeceğin takıldığı yerden çıkmadığını belirten Karabulut, "Soğukkanlı olmaya çalıştım. Heimlich manevrası uygulayınca Allah yardım etti. İzzettin'in o anda nefes borusundan tıkayan yiyeceğin çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde ağzındaki yiyeceği temizledim. İzzettin şu an gayet iyi, sağlıklı." dedi.

Karabulut, eşinin sağlıkçı olduğunu, 27 yıldır ebe olarak çalıştığını anlatan Karabulut, "Başımıza gelirse ne yaparız, nasıl davranırız?" diye konuştuklarını, Heimlich manevrasını ondan öğrendiğini dile getirdi.

İlk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Karabulut, "Çok şükür İzzettin'i kurtardık. Olayın ardından ailesi geldi, teşekkür ettiler. Onlar da çok sevindi. Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretmenlere Heimlich manevrasının yanı sıra ilk yardım eğitimleri veriyor. Öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alıyor. Kesinlikle her eğitimcinin, hangi kademede olursa olsun her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var." diye konuştu.

Öğretmeninin müdahalesiyle ölümden dönen İzzettin Abdullah ise öğretmen Karabulut tarafından ikinci kez karnına baskı uygulanınca tost parçasının takıldığı yerden çıktığını belirtti.

O an nefes almakta çok zorlandığını vurgulayan öğrenci, "Şimdi çok iyiyim. Öğretmenim çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. Olaydan sonra 'Çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum.' dedim ve elini öptüm." ifadesini kullandı.