Öğrenci Karnelerinde Sosyal Etkinlikler de Yer Alacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde tasarım ve içerik değişikliğine gidileceğini açıkladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karnelerde, sadece akademik başarı değil sosyal etkinlikler de işlenecek. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde tasarım ve içerik değişikliğine gidileceğini açıkladı. Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak karnelerde akademik başarının yanı sıra sosyal etkinlikler de yer alacak. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde 'bilimsel', 'kültürel', 'sanatsal', 'sportif' etkinlikler ve 'toplum hizmeti' olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

"ETKİNLİKLER DÖRT ANA DÜZEYDE İŞLENECEK"

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde 'katılım', 'ürün ortaya koyma', 'performans gösterme' ve 'derece alma' şeklinde dört ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak. Ayrıca sosyal etkinlikler gerçekleştiği yere göre de 'okul içi', 'okullar arası', 'ilçe geneli', 'il geneli', 'bölgesel', 'ulusal' ve 'uluslararası' olarak değerlendirilecek.

"SOSYAL BAŞARI GÖRÜNÜR HALE GELECEK"

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrenciler karnelerinde ders notlarıyla birlikte sosyal etkinlik durumlarını da görebilecekler. Yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca öğrencinin akademik başarısının yanında sosyal başarılarının da görünür hale gelmesi ve karnelerde sadece ders notlarıyla değil, yaptığı sosyal faaliyetleriyle de ön plana çıkabilmesi hedeflenecek.

"SPOR VE SANAT İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLER ERKEN TESPİT EDİLEBİLECEK"

Yeni uygulama kapsamında, e-Okul sisteminde öğrencilerin sosyal etkinliklerine ilişkin tutulan kayıtların, öğrencinin bir üst eğitim kurumuna yerleşirken rehberlik hizmetlerine de kaynaklık etmesi amaçlanacak. Bu kapsamda okul idaresi ve öğretmenler, okula gelen bir öğrencinin sporla ya da sanatla ilgilenip ilgilenmediğini, ilgi ve becerilerinin neler olduğunu sisteme bakarak görebilecek.

Uygulamayla ayrıca öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca okul, okullar arası, ilçe, il, bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde katıldıkları yarışmalar, etkinlikler, tasarladıkları ürünler, e-Okul sistemi içinde ayrıntılı döküm halinde yer alacak. Böylece öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca yaptıkları tüm sosyal etkinlikler e-Okul'daki resmi kayıtlardan takip edilebilecek.

"SOSYAL ETKİNLİKLER İÇİN ÜÇ KATEGORİ BELİRLENDİ"

Öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerin e-Okul sistemine işlenmesi için 3 ayrı kategori belirlendi. Buna göre, öğrencilerin sosyal etkinlik belgelerine 'okul etkinlikleri', 'merkezi etkinlikler' ve 'okul dışı bireysel etkinlikler' şeklinde veri girişi yapılacak. Okul etkinlikleri, en az bir danışman öğretmen rehberliğinde oluşturulan öğrenci kulüplerindeki faaliyetlerden oluşacak. Bu etkinlikler, öğrenci kulüplerince önceden planlanmış sosyal etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarını kapsayacak.

"OKUL DIŞI ETKİNLİKLER DE E-OKUL'A İŞLENECEK"

Öğrencilerin, MEB tarafından uygun görülen ve belirlenen kurum ve kuruluşlarda, velisinin bilgisi dahilinde kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul dışındaki merkezi veya mülki idare tarafından onaylanmış etkinlikleri de e-Okul modülüne işlenecek. Okul dışı bireysel etkinlikler, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Aile ve Sosyal Politikalar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklerden oluşacak."