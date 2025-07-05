Öğrenci Kaymakamı Ziyaret Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Ömer Sedat Güler, Kaymakam Mustafa Altınpınar tarafından makamında ağırlandı.
Kaymakamlık binasını ziyareti sırasında makam odasını merak eden Ömer Sedat Güler, Kaymakam Mustafa Altınpınar ile tanışmak istedi.
Bunun üzerine Güler ile görüşen Altınpınar, öğrenciyi makamında ağırladı.
Güler'i kaymakamlık makamına da oturtan Altınpınar, Güler'e hayallerinin peşinden gitmesi tavsiyesinde bulundu.
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