Öğrenci Veli Derneği'nden MEB'e Hijyen Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenci Veli Derneği'nden MEB'e Hijyen Çağrısı

Geniş Video İzle

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okullardaki hijyen sorunlarının devam ettiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na derhal önlem alması çağrısında bulundu. Yılmaz, belediyelerin hijyen sorununu çözmek için faaliyete geçtiğini ancak MEB'in buna izin vermediğini ifade etti.

06.10.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okullardaki hijyen sorununun devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB'in derhal önlem almasını talep ediyoruz" dedi.

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada okullardaki hijyen sorunun devam ettiğini belirterek, belediyelerin sorunun çözümü için faaliyete geçtiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna izin vermediğini ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulların kapılarını cemaat ve tarikatlara ardına kadar açan MEB, kamusal bir görevi yerine getirmeye, okulların temizliğine destek olmaya çalışan belediyelere neden kapıları kapatıyorlar?

Okullar, kayıt sırasında bağış adı altında alınan kayıt ücretlerinden, sonrasında okulun ihtiyaçlarına istinaden alınan aidatlardan, yardımcı kaynak kitaplarının satışında istenen komisyonlardan elde edilen paralarla kendilerine kaynak yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında okul kantinlerinden; varsa spor salonları, halı sahalardan elde edilen kira gelirleri ile kendilerine kaynak yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu imkanlara sahip olmayan okullarda ise velilerden okulları temizlemesi isteniyor.

"MEB'i göreve davet ediyoruz"

Bizler Öğrenci Veli Derneği olarak MEB'i göreve davet ediyoruz. MEB çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitiminden nasıl sorumluysa; onların sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktan da sorumludur. Bunun için tüm okullara yeteri kadar kadrolu, güvenceli temizlik elemanı alınmasını talep ediyoruz. Temizlik elemanlarının okullarda istihdamı tamamlana kadar kamusal hizmet veren belediyelerin okullardaki hijyen sorununun giderilmesi için destek olmasına izin verilmelidir.

Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB'in derhal önlem almasını talep ediyoruz."

Öğrenci Veli Derneği\'nden MEB\'e Hijyen Çağrısı
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ömer Yılmaz, Politika, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Veli Derneği'nden MEB'e Hijyen Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:56 Denizli’de 200 milyon euroluk dev vurgun Denizli'de 200 milyon euroluk dev vurgun
20:30 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi
11:53 Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı Mauro Icardi Wanda Nara ile barıştı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 17:27:32. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenci Veli Derneği'nden MEB'e Hijyen Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement