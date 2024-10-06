Öğrenci Veli Derneği\'nden MEB\'e Hijyen Çağrısı

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(İSTANBUL) - Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, okullardaki hijyen sorununun devam ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB'in derhal önlem almasını talep ediyoruz" dedi.

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada okullardaki hijyen sorunun devam ettiğini belirterek, belediyelerin sorunun çözümü için faaliyete geçtiğini ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna izin vermediğini ifade etti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulların kapılarını cemaat ve tarikatlara ardına kadar açan MEB, kamusal bir görevi yerine getirmeye, okulların temizliğine destek olmaya çalışan belediyelere neden kapıları kapatıyorlar?

Okullar, kayıt sırasında bağış adı altında alınan kayıt ücretlerinden, sonrasında okulun ihtiyaçlarına istinaden alınan aidatlardan, yardımcı kaynak kitaplarının satışında istenen komisyonlardan elde edilen paralarla kendilerine kaynak yaratmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında okul kantinlerinden; varsa spor salonları, halı sahalardan elde edilen kira gelirleri ile kendilerine kaynak yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu imkanlara sahip olmayan okullarda ise velilerden okulları temizlemesi isteniyor.

"MEB'i göreve davet ediyoruz"

Bizler Öğrenci Veli Derneği olarak MEB'i göreve davet ediyoruz. MEB çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitiminden nasıl sorumluysa; onların sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktan da sorumludur. Bunun için tüm okullara yeteri kadar kadrolu, güvenceli temizlik elemanı alınmasını talep ediyoruz. Temizlik elemanlarının okullarda istihdamı tamamlana kadar kamusal hizmet veren belediyelerin okullardaki hijyen sorununun giderilmesi için destek olmasına izin verilmelidir.

Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin, dolayısıyla tüm halkın sağlığı tehlikeye girmeden, okulların hijyen sorunundan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlamadan, MEB'in derhal önlem almasını talep ediyoruz."