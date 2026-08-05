Öğrenciler Arıcılık İçin Kovan Üretiyor - Son Dakika
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Öğrenciler Arıcılık İçin Kovan Üretiyor

Öğrenciler Arıcılık İçin Kovan Üretiyor
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İnegöl'deki öğrenciler, yalıtımlı kovanlarla arıcılığa katkı sağlamak için üretim yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arıcılık sektörüne özel kovan üretimi gerçekleştiriyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında arıcılık eğitimi alan 10 öğrenci, öğretmenlerin desteğiyle yatay kovan projesi geliştirdi.

Çeşitli araştırmalar yapan öğrenciler, ısı yalıtımlı ve kötü kokunun engellendiği kovanlardaki verimliliğin yüksek olduğunu tespit etti.

Üst kapaklarında tahta, diğer kısımlarında yalıtımlı keçe ve galvanizli sac kullanarak kovan üreten öğrenciler, yıl sonuna kadar sahada yapılacak testlerin ardından günlük 300 kovan imal ederek piyasaya sunmayı hedefliyor.

"Kovanlarda sağlığa zararı olmayan organik boyalar kullanıyoruz"

Lisenin mobilya öğretmeni Karani Biber, AA muhabirine, İnegöl'ün mobilya alanındaki birikimini tarımsal üretime de katkı sağlayacak projelerle değerlendirmek istediklerini söyledi.

İnegöl'ün tarımda da öne çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayan Biber, "Bursa Uludağ Üniversitesi ile protokol imzalayarak, 10 öğrencimize arıcılık eğitimi verdik. Öğrencilerimiz gönüllü elçiler olacak ve bilgilendirmeler yapacak. Ahşapla ilgili kısmını üretip arıcılara sunacağız. Proje kapsamında birçok kovan sahada uygulanıyor." diye konuştu.

Biber, günlük 300 kovan üretecek kapasiteye sahip olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovanlarda sağlığa zararı olmayan organik boyalar kullanıyoruz. Bu boyalar dış ortamda da uzun süre geçerliliğini sürdürüyor. Ayrıca koku içermediği için arıları rahatsız edici bir durumu yok. Kovanların üst kapaklarını tahtadan yapıyoruz. Yalıtımlı keçe kullanıyoruz. Onun üstüne de galvanizli sac ekleyerek yalıtımı yüzde 100'e çıkarıyoruz. Arılar yazın kovan ısısını sabitlemek, kışın ısıyı artırmak için uğraşıyor. Yaptığımız yalıtımla bal üretiminin artmasını ve arı ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Karani Biber, Türkiye'de kovan başına bal üretiminin artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Arı dostu proje için bir şeyler yapmak istedik"

Projede yer alan öğrencilerden Elif Aydın da okulda ahşap üzerine birçok çalışma yaptıklarını anlattı.

Klasik ve modern mobilyanın yanı sıra ahşap oyuncaklar ürettiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu sefer de arı dostu proje için bir şeyler yapmak istedik. Arıların doğal ortamda üreyebilmeleri için böyle bir çalışma ortaya koyduk. Arıların daha stressiz bir ortamda, daha rahat bir ortamda polen yapmalarını sağlamayı amaçladık. Ürettiğimiz yatay kovan, halk tabiriyle tabut kovan. Burada ana kraliçelerimiz hem tek hem de çift üreme yapabiliyor, ikiye ayrılabiliyor. Ahşap olduğu için ısı yalıtımı fazlasıyla var. Bu da hem güvenli, hem de stressiz bir ortam oluşturuyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, İnegöl, Bursa, Çevre, Son Dakika

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