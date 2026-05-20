Öğrenciler Deniz Ekosistemini Keşfetti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) koordinasyonunda düzenlenen EfxINNOs Yerel Türkiye Çalıştayı'nda ortaokul öğrencileri, su altı robotları, sanal gerçeklik uygulamaları ve oyun tabanlı etkinliklerle deniz ekosistemini deneyimleme fırsatı buldu.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından Tuzla Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen çalıştay, Avrupa Komisyonu'nun "Avrupa Denizcilik Günü Ülkemde" girişimi kapsamında Tuzla'da yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Yelda Aktan'ın Türkiye yürütücülüğünü üstlendiği, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı tarafından desteklenen BSB00193-EfxINNOs projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe, 90 ortaokul öğrencisi ile kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarından 52 denizcilik paydaşı katıldı.

Etkinlikte öğrenciler, su altı robotu aracılığıyla deniz çayırları, pina ve kıyı ekosistemine ilişkin gözlem yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yelda Aktan, EfxINNOs'un temel hedeflerinden birinin deniz gözlem teknolojilerini, çocukların denizle bağ kurmasını sağlayan bir öğrenme aracına dönüştürmek olduğunu belirterek, "Bugün Tuzla'da öğrenciler denizin altını doğrudan gördü, deniz çayırlarının, pinaların ve deniz ekosistemindeki canlıların birbirine bağlılığını deneyimledi. Denizcilik paydaşlarıyla aynı masada buluşmaları, geleceğin denizcileri ve karar vericileri için çok kıymetli bir başlangıç oldu." ifadesini kullandı.

Karadeniz Havzası ve Kuzey Ege'de yenilikçi deniz izleme teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan EfxINNOs projesi, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye'den ortakların katılımıyla Ağustos 2024-Şubat 2027 döneminde yürütülüyor.