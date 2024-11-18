Öğrenciler Ders Başı Yaptı

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından okullarda dersbaşı yaptı.

Adana'da sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

Mersin

Mersin'de de eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle okullarda ders zili çaldı.

Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, sınıflarına girip dersbaşı yaptı.

Hatay

Hatay'da sabah saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Beyhan Gencay Ortaokulu'na giden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında sınıflarına alındı.

Osmaniye

Osmaniye'de 150 bin öğrenci, tatilin ardından eğitim öğretime başladı.

75. Yıl Ortaokulu'nda öğrenciler, ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçti.