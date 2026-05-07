6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Öğrencilerle Renkleniyor

(ORDU) - 6. Ordu 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında kitap kahramanlarına bürünen öğrenciler, Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nı adeta yaşayan bir roman sahnesine çevirdi. Renkli kostümleriyle büyük ilgi gören öğrenciler, edebiyatın unutulmaz karakterlerini okurlarla buluşturdu.

Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, öğrencilerin gerçekleştirdiği kostümlü etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu. Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda kurulan kitap fuarında, Özel Ordu Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okudukları romanların karakterlerini canlandırdı. Öğrenciler, hazırladıkları kostümler ve kitap kapağı görselleriyle fuar alanında dolaştı. Etkinlikte öğrenciler; Masumiyet'ın Füsun'u, Çalıkuşu'nun Feride'si, Harry Potter karakterleri ile Madam Bovary başta olmak üzere birçok edebiyat karakterini canlandırdı.

"Amacımız kitabı, bizi görenlere daha iyi anlatmak"

Öğrencilerden Lina İlgün, "Burada okuduğumuz kitapların ana karakterlerini canlandırıyoruz. O karakterlerin kıyafetlerini giydik ve elimize kitapların kapaklarını poster yaptık. Ben de Masumiyet kitabındaki karakterlerden Füsun oldum. Bu karakterleri daha fazla göz önünde bulundurmak ve canlandırmak için de buraya gezmeye geldik. Burada belki giydiğimiz kıyafetlerden etkilenip, kitabı okumak isteyebilirler. Benim için ilginç bir deneyim oldum" dedi.

Bir diğer öğrenci Nehir Yılmaz, "Ben Çalıkuşu'ndaki Feride karakteriyle buraya geldim. Bu karakterlere bürünme sebebimiz, kitabı bizi görenlere daha iyi anlatmak ve göstermek. Tüm arkadaşlarımızla okuduğumuz kitapların karakterlerinin giydiği kıyafetleri girerek onlara benzemeye çalıştık ve hayat hikayelerini kendimize benzeterek kitap fuarındaki ziyaretçilere açıklıyoruz" diye konuştu.

"Karakterine büründüğümüz kitapları tanıtıyoruz"

Ecrin Bilgi, "Okuduğumuz kitapların karakterlerine benzemeye çalıştık. Onların kostümlerini giyerek, fuar alanını geziyoruz. Ben 'Adı: Aylin' kitabındaki Aylin karakteri oldum. Bu tür etkinliklerin insanları daha çok kitap okumaya teşvik ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Miraç Tunç ise "Okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber Kitap Fuarına geldik. Burada gezerek okuduğumuz ve karakterine büründüğümüz kitapları tanıtıyoruz. Ben Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabının Felatun karakteri oldu" dedi.