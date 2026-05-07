6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Öğrencilerle Renkleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Öğrencilerle Renkleniyor

07.05.2026 13:05  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri'nde, öğrenciler kostümlerle edebiyat karakterlerini canlandırarak ziyaretçilere kitapları tanıttı. Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda renkli görüntüler oluşturdu.

(ORDU) - 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri kapsamında kitap kahramanlarına bürünen öğrenciler, Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nı adeta yaşayan bir roman sahnesine çevirdi. Renkli kostümleriyle büyük ilgi gören öğrenciler, edebiyatın unutulmaz karakterlerini okurlarla buluşturdu.

Altınordu Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, öğrencilerin gerçekleştirdiği kostümlü etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu. Akyazı Sahili Etkinlik Alanı'nda kurulan kitap fuarında, Özel Ordu Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okudukları romanların karakterlerini canlandırdı. Öğrenciler, hazırladıkları kostümler ve kitap kapağı görselleriyle fuar alanında dolaştı. Etkinlikte öğrenciler; Masumiyet'ın Füsun'u, Çalıkuşu'nun Feride'si, Harry Potter karakterleri ile Madam Bovary başta olmak üzere birçok edebiyat karakterini canlandırdı.

"Amacımız kitabı, bizi görenlere daha iyi anlatmak"

Öğrencilerden Lina İlgün, "Burada okuduğumuz kitapların ana karakterlerini canlandırıyoruz. O karakterlerin kıyafetlerini giydik ve elimize kitapların kapaklarını poster yaptık. Ben de Masumiyet kitabındaki karakterlerden Füsun oldum. Bu karakterleri daha fazla göz önünde bulundurmak ve canlandırmak için de buraya gezmeye geldik. Burada belki giydiğimiz kıyafetlerden etkilenip, kitabı okumak isteyebilirler. Benim için ilginç bir deneyim oldum" dedi.

Bir diğer öğrenci Nehir Yılmaz, "Ben Çalıkuşu'ndaki Feride karakteriyle buraya geldim. Bu karakterlere bürünme sebebimiz, kitabı bizi görenlere daha iyi anlatmak ve göstermek. Tüm arkadaşlarımızla okuduğumuz kitapların karakterlerinin giydiği kıyafetleri girerek onlara benzemeye çalıştık ve hayat hikayelerini kendimize benzeterek kitap fuarındaki ziyaretçilere açıklıyoruz" diye konuştu.

"Karakterine büründüğümüz kitapları tanıtıyoruz"

Ecrin Bilgi, "Okuduğumuz kitapların karakterlerine benzemeye çalıştık. Onların kostümlerini giyerek, fuar alanını geziyoruz. Ben 'Adı: Aylin' kitabındaki Aylin karakteri oldum. Bu tür etkinliklerin insanları daha çok kitap okumaya teşvik ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yakup Miraç Tunç ise "Okulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber Kitap Fuarına geldik. Burada gezerek okuduğumuz ve karakterine büründüğümüz kitapları tanıtıyoruz. Ben Felatun Bey ile Rakım Efendi kitabının Felatun karakteri oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Öğrencilerle Renkleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:44:43. #.0.5#
SON DAKİKA: 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, Öğrencilerle Renkleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.