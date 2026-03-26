Öğrenciler Fidan Dikerek Orman Haftası\'nı Kutladı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Orman Haftası dolayısıyla öğrenciler fidan dikti.
Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürlüğünce Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen çam fidanları, öğrenciler tarafından okulun bahçesi ve çevresine dikildi.
Okul Müdürü Burak Nemutlu, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde fidan diktiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?