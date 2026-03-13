Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
Öğrenciler Kan Bağışında Bulundu
13.03.2026 11:41
Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay Amasya Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Yurt binasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Kampanyada 45 ünite kan toplandığı bildirildi.

Yurt Müdürü Murat Duzcu, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirterek, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Duzcu, kampanyaya destek veren öğrencilere ve Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Tür Kızılay Amasya Şubesi yetkilileri ise kan bağışının sürekliliğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, katkı sunan öğrencilere ve yurt yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

