Öğrenciler Kaymakam Çakır'ı Ziyaret Etti

Küre Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.
Hayat bilgisi dersi kapsamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kaymakamlığın işleyişi, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetim birimlerinin görevleri hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Çakır, öğrencilere devletin yönetim yapısı ve kaymakamlık makamının sorumlulukları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ziyaret sırasında öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.
