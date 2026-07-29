Öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı Ziyaret Etti

Öğrenciler Kızılırmak Deltası\'nı Ziyaret Etti
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Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, UNESCO listesinde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

Samsun Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Kur'an Kurslarında eğitim alan öğrenciler, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Program kapsamında öğrencilere ilk olarak deltayı tanıtan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gösteride, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kuş türleri, bölgenin tabiat yapısı, sazlıklar ve alandaki canlı türleri hakkında bilgiler verildi.

Yaklaşık 125 öğrencinin katıldığı alan gezisinde açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Çocuklarımızı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, gençlerimize doğa sevgisini aşılamak ve çevre bilincini kazandırmaktır. Deltamızın barındırdığı biyoçeşitliliği ve kuş türlerini yerinde tanıtmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek amacıyla bilgilendirme etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise "Gençlerimizin milli ve manevi eğitimlerinin yanı sıra yaşadıkları şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek çevre bilinci kazanmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

S

Kaynak: AA

Bafra Ovası, Unesco, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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