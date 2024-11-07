Öğrenciler KYK Yurtlarından Şikayetçi

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(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Kredi Yurtlar Kurumu'na ayrılan bütçenin merkezi bütçenin binde 3'üne denk geldiğini, öğrencilerin aldıkları 2 bin TL bursun yarısını yurda verdiklerini belirterek, "Ekonomik krizin etkilerini derinden yaşayan üniversite öğrencileri, kayıt dışı, yarı zamanlı işlerde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gün görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenen Karabat, şunları kaydetti:

"2025 bütçesinde halkın sorunlarını çözecek bir hedef bulunmuyor. Öğrencilerin yurt ve beslenme sıkıntıları olduğu devam ederken, öğrenci emeği, sömürü konusu olmaya devam ediyor. Toplam 4 milyon 153 bin 981 örgün yükseköğretim öğrencisine karşın KYK yurdu kapasitesi 993 bin 720. Yeni yurt binaları çok az yapılırken, buna karşın yurtlardaki mevcut yatak kapasiteleri artırılıyor ya da dikkat çeken kiralamalar yapılıyor. Gençlerimiz, adeta toplama kamplarını andıran odalarda yaşamak zorunda kalıyor. Özel ve kaçak yurtların toplam yatak sayılarının 500 bini bulduğu tahmin ediliyor. Öğrenciler bu şartlarda tarikatların, cemaatlerin merdiven altı yurtlarına itiliyor. Hükümet bu yıl, KYK ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. KYK yurtlarında en düşük ücret 345 liradan 517 TL'ye, en yüksek ücret ise 570 liradan 855 TL'ye yükseldi. Öğrenciler aldıkları 2 bin TL bursun yarısını yurda veriyor.

"KYK'ya ayrılan bütçe, merkezi bütçenin binde 3'üne denk geliyor"

Yurtlarda kalan öğrencilerin hijyen ve kötü yemek sorunları bitmiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yatak kapasitesini artırmakla övünse de bu rakamlar çok yetersiz. KYK'ya ayrılan bütçe, merkezi bütçenin binde 3'üne denk geliyor. Ekonomik krizin etkilerini derinden yaşayan üniversite öğrencileri, kayıt dışı, yarı zamanlı işlerde çalışıyor. Derslerini düzenli takip edemeyen, sosyal alanda kendini yetiştiremeyen gençler, ülkenin geleceğine güvenmediği için ilk fırsatta yurt dışına gitmeyi planlıyor. Umutsuz kalan gençlerimiz suç örgütlerinin, dolandırıcıların ağına düşüyor. Özellikle finansal dolandırıcılıkta kullanılan gençler, adlarına açılan banka hesapları üzerinden yapılan işlemlerle kirli çarkların içine giriyorlar. 2025 bütçe görüşmelerinde Paris'te alınmayan madalyalarla övünen, yurt problemini görmeyen Sayın Osman Aşkın Bak, gençlerin sorunlarını çözecek tek bir proje dahi geliştirmemiştir."