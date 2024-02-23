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Öğrenciler milyonluk ürünler üretiyor

Hem okul okuyorlar hem de meslek elde ediyorlar

ADIYAMAN - Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, milyonluk ürünler yaparak hem okul okuyorlar hem de meslek öğreniyorlar.

Elektrik-elektronik, mobilya, metal işleri ve bilişim bölümleri ürettikleri ürünlerle yaklaşık milyon liralık ciroya ulaşan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor. Döner sermaye bütçesiyle 20 öğrenci okulda ücretli çalışıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elektrik-elektronik, mobilya, metal işleri ve bilişim bölümleri öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üreterek hem eğitim görüyor hem para kazanıyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem öncesi öğrencilerin yaptıkları ürünler 6 Milyon TL'lik bir ciroya ulaşırken deprem sonrası öğrencilerin yaklaşık 1,5 ayda yaptıkları ürünlerden elde edilen ciro ise 2 milyon TL'ye ulaştı.

Öğrencilerin hem okul okuduğunu hem de meslek edindiğini hem de para kazandığını vurgulayan okul idaresi, imkanlar verilmesi dahilinde dünyaya açılmak istediklerini belirtti. Öğrencilerin oldukça güzel işlere imza attığını belirten okul öğretmenlerinden Mehmet Yumuk, "Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal teknolojisi bölümündeyiz. Burada atölyemiz bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinde çeşitli ürünler üretiyoruz. Örneğin Adıyaman Belediyesi'ne banklar yaptık. 150 adet bankı 40 gün gibi kısa bir sürede bitirdik. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz ailelerine de destekte bulunuyor. Burada şuan da 20 tane öğrencimiz var. Biz istiyoruz ki bu öğrenci sayımız artsın ve sanata olan ilginin de artmasını istiyoruz. Amacımız sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek" dedi.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetin ise konuşmasında, "Döner sermaye işletmesi kapsamında mobilya üretimi, metal teknolojileri, elektrik tesisatı, yenileme ve düzenleme işleri yapmaktayız. Bu işleri yaparak öğrencinin aile bütçesine de destek olmaktayız. Aile bütçesine hem destek oluyoruz hem de bu öğrencilerin daha iyi bir usta olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden önce 6 milyon TL bir ciroya ulaşmıştık ve depremden sonra ise 2 milyon TL bir ciro elde ettik" şeklinde konuştu.

Okul öğrencilerinden Muhammed Uyanık ise konuşmasında, "Metal teknoloji alanında çalışıyoruz. Kaynak çekiyoruz, günümüz güzel geçiyor. Bank işlerinde çalışıyoruz şuan. Hem döner sermaye işin de hem de aileye katkı sağlayarak para kazanıyoruz. İş yer açmayı düşünüyorum" diye konuştu.