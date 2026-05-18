Öğrenciler Orman Temizliği Yaptı

18.05.2026 14:29
Gaziemir'deki 'Orman Benim' kampanyasında öğrenciler ormanlık alanları temizledi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç semtindeki ormanlık alanda 'Orman Benim' kampanyası kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri orman içi ve bitişiğindeki, yol kenarlarındaki temizlik çalışması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından bütün illerde eş zamanlı olarak orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması için 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtindeki ormanlık alanda düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası ile ortaokul ve lise öğrencileri orman içi ve bitişiğindeki, yol kenarlarındaki çöpleri temizledi. Etkinlikte konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Çağımızın en büyük sorunlarının başında küresel ısınma ve iklim değişikliği geliyor. Buna bağlı olarak toprağın, suyun, havanın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması önemi artan bir konu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

'İNSAN İÇİN SAĞLIK, SAĞLIK İÇİN ORMAN'

Orman teşkilatı olarak 187 yıldır Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ettiğini söyleyen Yılmaz, "Ormanlar, hepimizin bildiği gibi yenilenebilir doğal kaynaklar olup insanlığın ortak değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak sadece ormancıların değil, her bireyin birinci önceliği olmalıdır. Ormanların atmosferdeki karbon emisyonunu tutmada, temiz hava, temiz su oluşumundaki etkileri tartışılamaz. Biz, 'İnsan için sağlık, sağlık için orman' diyoruz. Ormanlara hepimiz sahip çıkmalıyız. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük etkileri ormanlar üzerinde olmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm insanlık yeteri kadar tedbir almaz ise bizleri bekleyen tehlikelerin başında mega orman yangınlarını sayabiliriz. Bunun için de ormanlarımıza hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı. İnsanımızı eğitmek, bilinçlendirmek, dikkatini çekmek için bu etkinliklerimiz tüm Türkiye'de yapılmaktadır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARDA ORMAN SEVGİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR'

Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ise, ormanların sadece ağaçlardan oluşan doğal alanlar değil, aynı zamanda hayatın kaynağı, nefesimizin teminatı ve en önemlisi de gelecekten emanet aldığımız çok büyük, önemli, çok kutsal bir emanet olduğunun söyledi. Kurnaz, "Bir ağacın büyümesi yıllar alırken dikkatsizlik sonucu çıkan bir yangın, maalesef binlerce ağacı, canlıyı ve doğal yaşamı birkaç saat içinde yok edebilmektedir. Son yıllarda ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları hepimizin yüreğini derinden yakmıştır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile orman içi ve çevresindeki yanıcı maddelerin temizlenmesi, çevre duyarlılığının arttırılması ve özellikle genç nesillerde, çocuklarımızda orman sevgisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerim bugün burada göstereceği duyarlılık yarının daha yeşil Türkiye'sinin en güçlü teminatıdır. Sizlerin doğaya sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi bizler için çok büyük bir umut kaynağıdır" dedi.

'ATATÜRK'ÜN EMANETİ BU TOPRAKLARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ'

Mimar Kemalettin Anadolu Lisesinde 9'uncu sınıf öğrencisi Ecrin Ok (15) da böyle bir projeye destekte bulunduğu için mutlu olduğunu belirtip, "

"Ormanlarımız zaten tükenmek üzere, birçok orman yangını oluyor. O nedenle yangınların önüne geçmek, ormanları korumak için gönüllü olarak etkinliğe katıldım. Ormanlarımızı 'temiz tutalım' diye buradayız. Ormanlarımızı temiz tutalım, mangal, sigara gibi atıklarınızı söndürmeden ayrılmayalım" dedi.

Aynı okulda 9'uncu sınıf öğrencisi olan Elif Altaş (15) de şunları söyledi: "Atatürk'ün bize emanet ettiği bu toprakları en iyi şekilde kullanmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu kampanyada olduğum için kendimi gerçekten çok önemli, değerli hissediyorum. Biz bu topraklara aslında temizken geldik ve bunu biz kendimiz kirletiyoruz. Bu nedenle ormanları temizlemek bence bütün insanların görevi."

Kaynak: DHA

