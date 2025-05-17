Öğrenciler Salıpazarı\'nda Doğayla Buluştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, "Doğayla Buluşma Zamanı! Rotamız Salıpazarı" sloganıyla ilçenin doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 60 öğrenci Karacaören Şelalesi, Asma Köprü ve Garpu Kalesi'ni gezdi.

Doğayla iç içe geçen gezide öğrenciler, Garpu Kale'nin zirvesinde piknik yaparak keyifli anlar yaşadı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencileri karşılayarak ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Karaca, "Salıpazarı ilçemiz doğal ve tarihi yönleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok değerimiz var. Yapacağımız projelerle ilçemizi turizmde hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz." dedi.