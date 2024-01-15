Öğrenciler şehitleri andı

Öğrenciden şehitlere: "Onlar bizim için soğukta şehit oldu. Biz de onlar için soğukta saygı duruşunda bulunduk"

KIRŞEHİR - Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bekleyen 8. sınıf öğrencisi; "Onlar bizim için şehit oldu, biz de onlar için soğukta saygı duruşunda bekledik" dedi.

Kırşehir'de hafta sonu tatilinin ardından eğitim öğretime başlandı. Erken saatlerde okullarında olan öğrenciler geçtiğimiz hafta Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu ve ilkokulda bulunan öğrenciler soğuk havaya rağmen dışarıda toplanarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından sınıflarına geçen öğrencilerden Ezgi Su Güneş duygusal açıklamasında, "Haberlerde gördüğümüz şehitler için çok üzüldük. Soğuk havada saygı duruşunda bulunduk. Onlar bizim için soğukta şehit oldu biz de onlar için saygı duruşunda bulunduk" dedi.

Kırşehir genelinde ve ilçe merkezlerinde bulunan okullarda Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla öğrenciler saygı duruşunda bulunduktan sonra ders başı yaptı.