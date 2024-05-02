Öğrenciler Sensör Sayesinde Akıllı Çöp Kutuları Yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler Sensör Sayesinde Akıllı Çöp Kutuları Yaptı

Batman'ın Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler eşliğinde yaptıkları bilişim teknolojileri, fen ve resim etkinliklerinin görücüye çıkardığı sergi yoğun ilgi gördü. Sergide öğrenciler tarafından sensör sayesinde yaklaşınca kapağı açılıp kapanan akıllı çöp kutuları görenlerin ilgisini çekti. Öğrencilerin hazırladığı diğer projeler arasında akıllı otopark bariyeri, engelleri algılayarak yön değiştiren robot, yağışa duyarlı açılıp kapanabilen çatı ve akıllı güneş panelleri bulunuyor.

02.05.2024 00:33  Güncelleme: 00:43
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Öğrenciler sensör sayesinde yaklaşınca kapağı açılıp kapanan akıllı çöp kutuları yaptı

Sason'da açılan 'Bilişim Teknolojileri, Fen ve Resim Sergisi' yoğun ilgi gördü

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler eşliğinde yıl içerisinde yaptıkları bilişim teknolojileri, fen ve resim etkinliklerinin görücüye çıkardığı sergi yoğun ilgi gördü. Sergide öğrenciler tarafından sensör sayesinde yaklaşınca kapağı açılıp kapanan akıllı çöp kutuları görenlerin ilgisini çekti.

Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde açılan sergide, öğrencilerin birinci dönem ve ikinci dönem özenle hazırladıkları resimler, bir kısmını atık materyallerden yaptıkları bir birinden güzel sensörlü cihazları ve birçok alanda öğrencilerin geliştirdiği proje ve çalışmalar sunuldu. Sergide öğrencilerinin hazırladığı 5 projenin yoğun ilgi gördüğünü ve geliştirilmeye müsait projeler olduğunu belirten Yunus Emre Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Lokman Özkan, arduino ve robotik kodlamayı kullanarak geleceğin önemli projelerini yaptıklarını söyledi. Özkan, "Bu gün görücüye çıkardığımız projelerimizin başında sensörler sayesinde yaklaşıldığında kapağı açılan ve ardından tekrar kapanan akılı çöp kutusu, akılı otopark bariyerinin sensörleri aracılığıyla araç yaklaştığında açılıp kapanabilen bir bariyer yaptık. Bir başka projemiz, engelleri algılayarak yön değiştiren robot yaptık. Bir diğer projemizde tarım sektöründe çiftçilerimizin önemli ölçüde işlerini kolaylaştıracak yağışlara duyarlı açılıp kapanabilen çatıdır. Diğer projemiz de akılı güneş panelleri, bu projede güneş panelleri her hangi bir yardım gerekmeksizin sürekli güneşi takip ederek daha fazla güneşten enerji alarak daha fazla yararlanmamızı sağlayacak" dedi.

Kaynak: İHA

Batman, Güneş, Sason, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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