Öğrenciler Sınav Stresini Kar Topu ile Attı

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Öğrenciler sınav stresini kar topu oynayarak attı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, sınav stresini kar topu oynayarak attı.

Kentte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olup her yeri beyaza bürüdü. YKS sınavına hazırlanan öğrenciler, molaya çıkarak kart topu oynayıp stres attı. Öğrencilerden Ramazan Altıntaş, beklenilen karın bugün yağdığını söyleyerek, "Dershanedeydik baktık güzel bir kar manzarası oluşmuş. Çıktık arkadaşlarla kartopu savaşı yapalım dedik. Bayağıda iyi oldu stres attık. Hem ders, hem eğlence güzel oldu" dedi.

Alper Demir ise YKS'ye hazırlandıklarını ifade ederek, "Kar sonunda geldi. Arkadaşlarla çok eğleniyoruz. Gençlerinde eğlencesi budur. Bazen kafa dağıtmak gerekiyor" şeklinde konuştu.