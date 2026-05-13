Öğrencilerden Sürgü Barajı'nda Çevre Temizliği

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler" projesi kapsamında Sürgü Barajı'nda çevresinde atık topladı.

Doğanşehir Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerİ doğa ve çevre bilincini ön plana çıkaran anlamlı bir faaliyete imza attı.

"Maarifin Kalbinde Marifetli Gençler" projesinin dördüncü etkinliğinde, okulun Mobilya ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, bölgenin doğal güzelliklerinden biri olan Sürgü Barajı çevresinde atık topladı.

Okul Müdürü Handan Nergiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, öğretmenler Recep Topuz ve Yıldız Şahin rehberlik etti.

Öğrenciler, baraj kenarına atılan çöpleri topladı.