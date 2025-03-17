Öğrenciler ve Belediye Personeli İle Çevre Temizliği Etkinliği

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi personeli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri bir araya gelerek, atık topladı.

Çankaya Belediyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, çevre bilincini artırmak için bir etkinliğe imza attı. Üniversite öğrencileri ile Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli, Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelerek atık toplama çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın Avrupa Dayanışma Programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sürdürülebilir çevre bilinciyle doğayı korumanın önemine dikkat çekti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu tarafından yürütülen "Tabiatı ve Ön Yargılarımızı Birlikte Temizliyoruz" projesine destek veren Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencilerinin çevre bilinci kazanmasına katkı sundu.

Bu proje, sürdürülebilir çevre bilincini artırmanın yanı sıra yerel öğrenciler ile uluslararası gençler arasındaki sosyal uyumu da güçlendiriyor. Proje kapsamında öğrenciler, çevre temizliği yapmanın yanı sıra atık yönetimi eğitimlerine, atık toplama faaliyetlerine ve kültürel dayanışma etkinliklerine de katılıyor.