Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi - Son Dakika
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Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

20 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. İlkokul 1. sınıflara 'gelişim raporu' verildi.

17.01.2025 14:52
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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

"Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli"

Ankara Çankaya Süleyman Uyar İlkokulu'nda birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gülce Bilal, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Karnemin hepsi çok iyi geldi. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İkinci dönemde iyi ve aynı başarıyı sergilemek istiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum, tatilde kitap okuyacağım, gezeceğim, ders çalışacağım. Olabildiğince ikinci döneme iyi hazırlanmaya çalışacağım." dedi.

Gelişim raporunu alan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Dila Sağır, "Çalıştım, başarımı gösterdim. Güzel tatili hak ettim. Tatilde belki kitap okurum, parka çıkarım." ifadesini kullandı.

Sağır'ın babası Coşkun Sağır da gelişim raporunun veliler olarak çocuğun eksiklerini görmeleri açısından faydalı olacağını dile getirerek, "Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli. Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek, artırmak amacıyla yapılmıştır. Okul idaresine, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Nesillerin iyi yetiştirilmesi için farklı bir adım, biz de gelişim raporunu inceleyeceğiz." diye konuştu.

İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

ankara, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi - Son Dakika

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