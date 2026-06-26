Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli'de törenle karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girdi.

Erzurum'da, Vali Aydın Baruş'un katılımıyla, Tuzcu Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Baruş, yaptığı konuşmada, öğrencilere gelecek yıla daha azimli ve heyecanlı hazırlanmak için yazın kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Spor da yapılmasını isteyen Baruş, "Ailelerimize yardım edeceğiz. Yakınlarımızı ziyaret edeceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte oyunlar oynayacağız. Güzel bir şekilde vaktimizi değerlendireceğiz yaz tatilimizi. Ondan sonra da eylül ayında yeni bir eğitim öğretim yılına, 2026-2027 eğitim öğretim yılına da büyük bir heyecanla başlayacağız inşallah." dedi.

Kentte 1338 okulda 157 bin 726 öğrencinin karne aldığını belirten Vali Baruş, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Daha sonra sınıfları gezen Baruş, öğrencilerin karnelerini verdi.

Ardahan

Ardahan'da Merkez Cemal Zekiye Vatan İlkokulu'ndaki anaokulda düzenlenen karne törenine Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller dileyen Vali Çiçekli, karnelerini verdiği çocuklarla fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Uzantı, il genelindeki 1224 derslikte eğitim gören 14 bin 207 öğrencinin, 1535 öğretmen eşliğinde eğitim öğretim yılını sorunsuz tamamladığını söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile beraberindekiler, öğrencilere karnelerini verdi.

Kentteki 253 okulda 3 bin 550 öğretmenin eğitim verdiği 41 bin 526 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Ağrı

Ağrı'da il genelindeki 985 okulda 126 bin 140 öğrenci karnelerini aldı.

Iğdır

Iğdır'da 3 bin 642 öğretmenin görev aldığı 302 okulda 52 bin 708 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kars

Kars İlkokulu ile Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda da karne töreni düzenlendi.

Vali Ziya Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olduğunu ifade eden Vali Polat, kentteki 625 okulda 3 bin 884 öğretmen ile 53 bin 676 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Tunceli

Tunceli'de bin 2424 öğretmenin görev aldığı 97 okulda 10 bin 242 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Şefik Aygöl, Hoca Ahmet Yesevi İlkokul'ndaki karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Aygöl, her karnenin, emekle yazılmış bir yılın en güzel güzel hatırası olduğunu belirterek, çocuklara iyi tatiller diledi.