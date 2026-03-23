Öğrenciler Yeniden Dersbaşı Yaptı

ANKARA'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının 2'nci ara tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler bugün yeniden dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2'nci ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı. Bayram tatili ile birleşen ara tatil, toplam 9 gün sürdü. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nasreddin Hoca Ortaokulu'nda okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler, bayrak törenine katıldı. Öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derslerine girdi. Bayram tatilinde kitap okuyup ders çalıştığını belirten öğrenciler, okula döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.