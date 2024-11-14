Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
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Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor

Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor

Sinop'ta hayata geçirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öğretiminde Ahşap Oyuncak ve Robotik Atölyesi Projesi" kapsamında öğrencilere enerji üretiminin hangi yöntemlerle yapıldığı uygulamalı gösteriliyor.

14.11.2024 12:47
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Sinop'ta hayata geçirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öğretiminde Ahşap Oyuncak ve Robotik Atölyesi Projesi" kapsamında öğrencilere enerji üretiminin hangi yöntemlerle yapıldığı uygulamalı gösteriliyor.

Sinop Üniversitesince, eğitimin çocuk yaşta daha iyi verileceği düşüncesiyle hazırlanan proje kapsamında oluşturulan atölyelerde ahşap oyuncaklarla yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan güneş paneli ve rüzgar türbini yapımı öğretilen ortaokul öğrencilerine beceri kazandırılıyor.

Proje çerçevesinde 11 Kasım'da Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi atölyelerinde başlayan uygulamalı eğitimlerin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya geleceğinde sahip oldukları öneme ilişkin iki uzman tarafından teorik bilgi de aktarılan öğrencilerde bu alanda farkındalık oluşturuluyor.

Üç farklı atölyede yapılan eğitime il merkezindeki üç ortaokuldan okul yönetimleriyle işbirliğiyle belirlenen 24 öğrenci katılıyor. 10 gün sürecek proje kapsamında öğrencilere günün belirli saatlerinde öğretmenleri nezaretinde eğitim veriliyor.

Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve proje koordinatörü Doç. Dr. Tuğra Karademir Coşkun, AA muhabirine, yenilenebilir enerjinin dünyanın geleceği açısından önem taşıyan bir konu olduğunu söyledi.

Bu alanda öğrencilere teorik eğitim verildiğini ancak bunun tek başına yeterli gelmediğini vurgulayan Coşkun, pratik ve görsel eğitimin konunun daha anlaşılır olmasına katkı sunacağına inandıklarını belirtti.

Bu amaçla TÜBİTAK destekli hayata geçirdikleri projeyle ortaokul öğrencilerine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili uygulamalı eğitim vermeye başladıklarını belirten Coşkun, "TÜBİTAK'ın desteklediği ve Sinop Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı bu projede öğrencilerimize yenilenebilir enerji kaynaklarının bilgisini öğretirken, bir yandan da bunları pratiğe dönüştürüyoruz." dedi.

Amaç farkındalık oluşturmak

Pratik eğitimde ahşap oyuncakları kullanarak öğrencilerde farkındalık oluşturmaya çaba sarf ettiklerini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu pratikleri aslında yine öğrencilerin dilinden dönüştürüyoruz. Bunu ahşap oyuncaklarla yani sürdürebilir materyallerle yapıyoruz. Öğrencilerimize güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, tuz pillerinden meyve pillerine kadar birçok alanda ahşap oyuncaklarla nasıl birleştirme yapabileceklerinin bilgisini veriyoruz. Amaçladığımız şey, yarın evlerine gittiklerinde sürdürebilirliğe bireysel olarak da destek olabileceklerini göstermek."

Coşkun, yeni dünya düzeninde önemli yere sahip olan yenilenebilir enerji konusunda özellikle geleceğin teminatı çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, projeyi bu açıdan da çok değerli ve önemli gördüklerini söyledi.

Yenilenebilir enerjinin sadece hükümetler veya büyük şirketler tarafından uygulanabilir olmadığının çocuklara ve gençlere iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Coşkun, "Eğitimlerde küçük ve yetişkin gruplarımızda da duyduğumuz şey hep şu oluyor: 'Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hükümetler veya büyük şirketler tarafından yapılabilir.' Biz onlara evlerine kurabilecekleri güneş paneliyle LiPo (lityum iyon polimer) pilleri doldurarak sürdürebilirliğe katkı sağlayabileceklerini, evlerine kurdukları bir rüzgar türbiniyle bir aküyü doldurabileceklerini, bu akülerle daha temiz enerjiyi anlatmaya çalışıyoruz. Burada hem küçük hem yetişkin bireylerimizde farkındalık geliştirmek oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili detaylı bilgi öğrendiler

Eğitime katılan Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Buğra Altay, eğitimlerde sürdürebilir ve yenilenebilir enerji konularında bilgi elde etme şansı bulduğunu söyledi.

Rüzgar ve güneş enerjisinin nasıl üretildiğine dair pratik çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, "Rüzgar enerjisinin nasıl çalıştığını öğrendim. Rüzgar türbininin içindeki mekanizmayı öğrenmiş oldum. Yenilenebilir enerji kaynakları günlük hayatımızda çok fazla işe yarar. Özellikle yeni nesiller için yenilenebilir enerji kaynakları bambaşka bir dünya olacak." dedi.

Kaynak: AA

Tübitak, Güncel, Enerji, Çevre, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler yenilenebilir enerji üretim yöntemlerini uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

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