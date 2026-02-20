Narlıdere Belediye Başkanı Uzun, Mustafa Şık İlkokulu Öğrencilerini Ağırladı

(İZMİR)- Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, hayat bilgisi dersi kapsamında yerel yönetimlerin çalışmalarını yerinde öğrenmek isteyen Mustafa Şık İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini makamında ağırladı.

Hayat Bilgisi dersinde "yerel yönetimler" konusunu işleyen Mustafa Şık İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okul müdürü Gökçe Gökçen ve öğretmenleri Erdal İgit eşliğinde Narlıdere Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Erman Uzun ile bir araya geldi. Yerel yönetimlerin işleyişini yerinde görmek ve "Belediye Başkanı ne yapar?" sorusuna yanıt aramak isteyen misafirler, başkanlık makamında ağırlandı. Öğrenciler, Başkan Uzun'dan ve belediye başkan yardımcılarından belediyenin görevleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir öğrencinin "neden burada belediye başkanı oldunuz?" sorusuna yanıt veren Uzun, "Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Kendi büyüdüğüm yere, komşularımıza ve en çok da siz küçük kardeşlerimize hizmet etmek istedim. Ben ve tüm mesai arkadaşlarım Narlıdere'de yaşayan tüm komşularımıza, sizlere, ailelerinize hizmet etmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzun, "Neşenizle ve merakınızla günümüzü güzelleştirdiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Sizleri çok seviyoruz, çok güveniyoruz. Derslerinizde üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Başkan Uzun, çocuklara hediyeler takdim etti.