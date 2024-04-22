Öğrencilerden 30 kahraman için 30 el yazması kitap - Son Dakika
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Öğrencilerden 30 kahraman için 30 el yazması kitap

Giresun'da ilkokul öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde 30 kahraman için 30 adet el yazısıyla kitap hazırladı. Öğrencilerin yazdığı kitaplar il genelindeki kütüphanelere dağıtılacak.

22.04.2024 20:29  Güncelleme: 20:56
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Öğrencilerden 30 kahraman için 30 el yazması kitap

GİRESUN - Giresun'da ilkokul öğrencileri 30 kahraman için 30 adet el yazıları ile kitap hazırladı. Öğrenciler tarafından elde yazılan kitapların il genelindeki kütüphanelere dağıtılacağı kaydedildi.

Giresun Akacıbükü İlköğretim okulu öğrencileri, Sosyal Bilgiler Dersinde yaparak öğrenecekleri bir deneyim yaşadı. Sınıf öğretmeni Telat Tüney, 30 kahramanın yer aldığı, 30 adet kitabı el yazısı ile öğrencilerine yazdırarak farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrencilerin, araştırarak ve yaparak hem öğrenmelerini hem de bir deneyim yaşamalarını sağladığını anlatan Sınıf Öğretmeni Telat Tüney, "Sosyal Bilgiler dersimizde 'Kahramanlar' diye bir ünitemiz vardı. Bu bölümü işlerken, hem kalıcı olsun hem de farkındalık oluşturması açısından böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Her öğrencimiz etkilendiği kahramanın hayatını araştırdı. Daha sonra her öğrenci bir kitap formatında bunu el yazması bir kitaba dönüştürdü. Bu el yazması kitapta Sultan Alparslan'dan Seyit Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Eren Bülbül'e kadar 30 kahraman yer almaktadır. Tamamen öğrencilerimiz tarafından hazırlanan el yazması kitaplarımızı Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve ilimizdeki kütüphanelere göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Giresun, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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