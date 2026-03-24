Öğrencilerden Askerlere Moral

24.03.2026 13:09
Adana'daki öğrenciler, askerlere atkı ve mektup gönderdi, tugaydan teşekkür plaketi aldı.

ADANA'da Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ördüğü atkılar ve yazdığı mektuplar, Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlere ulaştırıldı. Tugay Komutanlığı, öğrencilere teşekkür plaketi gönderdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde eğitim gören Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, askerlere moral vermek amacıyla atkı örüp mektup yazdı. Hazırlanan atkı ve mektuplar, 23 Şubat 2026'da Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na ulaştırıldı. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı tarafından yapılan açıklamada, gönderilen hediyeler nedeniyle memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü, müdür yardımcıları, değerli öğretmenleri ve çok kıymetli öğrencileri; sizlerin samimi, sıcak ve içten yazdığınız mektuplarınız ile göz nuru ve el emeği ile hazırlamış olduğunuz mektup ve atkı kolilerinizi teslim aldık. Bu nazik düşünceniz personelimizi oldukça mutlu etmiştirö denildi.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Gönderilen hediyelerin ardından Tugay Komutanlığı tarafından okula teşekkür plaketi gönderildi. Plaketi teslim alan okul müdürü, askeri yetkililere teşekkür ederek, "Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na bu anlamlı plaketleri için teşekkür ediyoruz. Sergiledikleri bu nazik davranış bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu ettiö dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Advertisement
