Öğrencilerden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı

Güncel

Suluova ilçesinde bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı.

TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı.

Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda gazeteleri dağıtarak, daha sonra Kaymakam Şafak Gürçam ve protokol üyelerine takdim etti.

Makamında öğrencileri karşılayan Gürçam, Cumhuriyet'in ilan edildiği ilk günleri tekrar hatırlatan ve Cumhuriyet duyarlılığı gösteren öğrencilere teşekkür etti.