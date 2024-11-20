Öğrencilerden Gülkaya İlkokulu'na Destek

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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Piri Reis Erkek Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Gülkaya İlkokulu'nda onarım yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllü öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, merkeze bağlı Gülkaya köyündeki ilkokulun dış cephesi ile bahçesinde onarım ve boyama yaptı.

İlkokul öğrencileriyle oyunlar oynayan öğrenciler, boyama kitabı ve kuru boya seti hediye etti.

Ayrıca okul kütüphanesine de katkıda bulunuldu.