(İSTANBUL)- Bayrampaşalı onlarca lise öğrencisi, Bayrampaşa Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nin duvarlarına kedi ve köpek resimleri çizerek hayvan sevgisini sanata dönüştürdü.
Bayrampaşa Belediyesi (El Sanatları Koordinatörlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü), Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayrampaşa Anadolu Lisesi birlikte sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.
Resim öğretmeni Sevim Polat'ın yönetiminde bir araya gelen onlarca lise öğrencisi, Bayrampaşa Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nin duvarlarına birbirinden güzel kedi ve köpek resimleri çizerek, hayvan sevgisini sanata dönüştürdü.
Son Dakika › Güncel › Öğrencilerden Hayvan Sevgisini Sanata Dönüştüren Proje - Son Dakika
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