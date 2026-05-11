Öğrencilerden Hayvanlar İçin Düşük Maliyetli Protez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Hayvanlar İçin Düşük Maliyetli Protez

11.05.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da öğrenciler, sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerle 3D yazıcıyla protez üretiyor.

Batman'da lise öğrencilerinin hayata geçirdiği proje çerçevesinde, uzuv kaybı yaşayan sahipsiz hayvanlar için atık pet şişelerden 3D yazıcıyla düşük maliyetli protez üretiliyor.

Farabi Anadolu Lisesinde okuyan Yelda Yeter, İrem Buluç ve İsa Arığtekin, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı yaşayan sahipsiz hayvanlar için "Vicdanın Teknolojisi Projesi"ni hazırladı.

Proje çerçevesinde doğadan toplanan atık pet şişeler işlenerek 3D yazıcılarla protez, ortez ve atel gibi tıbbi destek aparatlarına dönüştürülüyor.

Danışman öğretmen Rabia Barışan Arslan öncülüğünde yürütülen proje ile sadece sahipsiz hayvanlara değil, felçli bireyler için de düşük maliyetli tıbbi destek aparatı üretilebiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, AA muhabirine, öğrencilerin hazırladığı projenin değerler eğitimi kapsamında hayırseverlik ve yardımseverlik konusunda ortaya konulmuş önemli bir proje olduğunu söyledi.

Ciğer, projenin sahipsiz hayvanlara protez gibi tıbbi aparatlara dönüşmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

Proje danışman öğretmeni Rabia Barışan Arslan, dünyaya örnek olarak gösterilen Sıfır Atık Projesi'ne destek ve sahipsiz hayvanlara umut olmak için böyle bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında atık pet şişeleri toplayarak ilk etapta 3D yazıcıların sarf malzemesi olan filamente (Fused Deposition Modeling tipi 3D yazıcılarda nesneleri katman katman oluşturmak için kullanılan termoplastik ham madde) dönüştürdüklerini belirten Arslan, daha sonra da yazıcılarda çeşitli tıbbi aparatlar yapıldığını ifade etti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Batman Belediyesi Hayvan Barınağımız ile ortak çalışarak uzuv kaybı yaşayan ampute dostlarımıza protez, maddi imkansızlıklardan dolayı tıbbi cihazlara erişmekte sorun yaşayan felçli bireyler için atel ve ortez üretiyoruz. Üreterek iyileşme adını verdiğimiz bu modelle öğrencilerimiz sadece bir atığı tıbbi bir cihaza dönüştürmüyor, içlerindeki yardımseverlik ve vicdan algısını da yeniden inşa ediyor."

"Amacımız okullarda bu üretimi yaygınlaştırmak"

Öğrencilerden İsa Arığtekin, amaçlarının ampute olmuş hayvanlara veya çeşitli sebeplerle sakatlık yaşayan bireylere atel, ortez ve protez üretmek olduğunu kaydetti.

İrem Buluç da "İnsanlara yardım etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Hayvanlara yardım edince de çok mutlu oluyoruz. Amacımız okullarda bu üretimi yaygınlaştırmak ve daha büyük bir atölye oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Teknoloji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Hayvanlar İçin Düşük Maliyetli Protez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:38:05. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Hayvanlar İçin Düşük Maliyetli Protez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.