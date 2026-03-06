Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

06.03.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taşköprü'deki öğrenciler, harçlıklarıyla 21 erzak kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avukat Murat Ülgen İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri para ile ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri hazırladı.

Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırdıkları parayı biriktiren öğrenciler, hazırladıkları 21 erzak kolisini Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Okul müdürü Hayati Acun ve öğrenciler aracılığıyla Vakıf Müdürü Halil Çelik'e teslim edilen kolilerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Çelik, öğrencilerin sergilediği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bu davranış bizlerin geleceğe olan inancını artırıyor. Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırarak hazırladıkları 21 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere vakfımıza teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı

15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:48:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.