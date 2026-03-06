Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avukat Murat Ülgen İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri para ile ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri hazırladı.

Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırdıkları parayı biriktiren öğrenciler, hazırladıkları 21 erzak kolisini Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Okul müdürü Hayati Acun ve öğrenciler aracılığıyla Vakıf Müdürü Halil Çelik'e teslim edilen kolilerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Çelik, öğrencilerin sergilediği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bu davranış bizlerin geleceğe olan inancını artırıyor. Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırarak hazırladıkları 21 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere vakfımıza teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.