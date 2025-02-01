Öğrencilerden Novi Sad'da Protesto - Son Dakika
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Öğrencilerden Novi Sad'da Protesto

Öğrencilerden Novi Sad\'da Protesto

Belgrad'dan yürüyen öğrenciler, tren kazası sonrası hükümete tepki gösterdi, eylemler sürüyor.

01.02.2025 20:46
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NOVİ Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan yürüyerek yola çıkan binlerce öğrenci, 15 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki kazanın yaşandığı Novi Sad kentine vardı.

Tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrenciler, Belgrad'dan başlattıkları 2 günlük yürüyüşün ardından gece ve sabah saatlerinde Novi Sad'a giriş yaptı.

Tren istasyonundaki kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara dahil olan üniversite öğrencilerine vatandaşlar da eşlik etti.

Novi Sad'da trafiğin yoğun işlediği Varadin, Zezelj ve Özgürlük köprülerini kapatan göstericiler, 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve hayatını kaybedenler için Tuna Nehri'ne çiçek bıraktı.

Hükümet aleyhinde sloganlar atan göstericiler, kazada sorumluluğu olanların yargılanması çağrısında bulundu.

Öte yandan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan yüzlerce kişi de Novi Sad'da eylem yapanlara destek verdi.

Kaza sonrası Sırbistan'da gösteriler başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişinin ölmesinin ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, en son başkentte trafik akışının "kilit" noktalarından Autokomanda'da 24 saat süreyle yol kapatma eylemi yapmıştı.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de 28 Ocak'ta protestolar sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güven oylaması yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrencilerden Novi Sad'da Protesto - Son Dakika

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