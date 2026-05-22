Öğrencilerden Özel Çocuklara Bayram Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Özel Çocuklara Bayram Sürprizi

22.05.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESEM kuaförlük öğrencileri, bayram öncesi özel gereksinimli çocukların saçlarını tıraş etti.

Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) kuaförlük eğitimi alan öğrenciler, Kurban Bayramı öncesinde özel gereksinimli çocukların saçlarını tıraş etti.

Kursiyer öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Akşemsettin Özel Uygulama Okulu'ndaki özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Böylece özel gereksinimli çocukların bayram öncesinde kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Alan öğretmenleri eşliğinde yapılan uygulamada, çocukların saç tıraşları özenli bir şekilde ve hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

MESEM Müdür Yardımcısı Hacer Tosun, AA muhabirine, kuaförlük öğrencileri ve öğretmenlerle beraber gönüllülük esasına dayalı projeyi yürüttüklerini söyledi.

Tosun, "Bu projeyle ilçemizdeki okulları ziyaret ederek öğrencilerimize saç bakım hizmeti sunuyoruz. 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' anlayışıyla öğrencilerimiz sahada aktif rol alırken hem mesleki becerilerini geliştirmiş hem de sosyal sorumluluk düzeylerini artırmış oluyor." diye konuştu.

Projeler ve etkinliklerle hem öğrencilere meslek edindirdiklerini hem de manevi ve ahlaki değerlerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Tosun, "Öğrencilerin 4 yıllık bir eğitim süreci var. Haftada 1 gün okula gelip, 4 gün iş yerinde eğitim alıyorlar. Böylece sahada çalışıp sonrasında diplomalarını alarak, usta öğreticiliği kalfalık belgelerini alarak mezun oluyorlar. Usta öğreticilik sınavını 4 yıl sonunda yapıyoruz. Gençlerimiz sınavı geçtikten sonra istedikleri yerlerde işletme açıp buraların sahibi olabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onları sevindiriyoruz"

Merkezde eğitim gören 18 yaşındaki Furkan Yalçın, çıraklık ile kalfalık süreçlerini tamamlayıp ustalık sınavına gireceğini anlattı.

Yalçın, bayramın yardımlaşma, birlik ve beraberlik günü olduğunu dile getirerek, "Küçük bir dokunuşun büyük bir tebessüme dönüştüğünü fark etmek, görmek bizler için en değerli kazançtır. Bunun farkına vararak buraya geldik. Arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onları sevindiriyoruz." dedi.

Özel çocukları tıraş etmenin kendisini çok değerli hissettirdiğini aktaran Yalçın, buraya gelip onların halini anlamanın ve yardımcı olmanın kendisi için önemli bir kazanım olduğunu sözlerine ekledi.

"İşimizin aynı zamanda sevgi ve sosyal sorumluluk olduğunu anlıyoruz"

Öğrencilerden Kadir Uzkan ise okulda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında özel gereksinimli öğrencileri tıraş ettiklerini söyledi.

Bu görevin her yıl usta öğrencilerden yenilere devredildiğini, bunun kendileri için hem sorumluluk hem de gurur kaynağı olduğunu anlatan Uzkan, "Burada özel gereksinimli kardeşlerimize yardımcı olarak, onlara hizmet verip mutluluklarına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede işimizin sadece bir meslek değil, aynı zamanda sevgi ve sosyal sorumluluk olduğunu da anlıyoruz." diye konuştu.

Uzkan, 5 yıllık eğitim sürecinin son senesinde olduğunu, eğitimini tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmayı hedeflediğini kaydetti.

"Tıraşlarıyla ilgilenmesi bizi memnun etti"

Sevgi Sakartepe de bedensel engelli çocuğunun kendi arkadaşlarıyla birlikte aynı ortamda tıraş olmasının kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

Sakartepe, öğrencilerin birbirlerinden olumlu etkilenmelerinin çok güzel olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bu çocukları düşünüp buraya kadar gelerek, onların tıraşlarıyla ilgilenmesi bizi memnun etti. Çocuklarımızın bazen kuaförde bile saçını kesemiyorlar. Bazılarını durdurmak çok zor oluyor. Ama çok kolay bir şekilde bugün saç kesimi oldu. Çok memnunuz, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Özel Çocuklara Bayram Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:45:28. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Özel Çocuklara Bayram Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.