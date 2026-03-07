Öğrencilerden Ramazan Yardımı - Son Dakika
Öğrencilerden Ramazan Yardımı

07.03.2026 12:34
Yeniçağa'da öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı.

???? Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

Yaşar Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin evlerinden getirdikleri çeşitli gıda malzemeleriyle hazırladıkları koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi'ne teslim edildi.

Türk Kızılay Yeniçağa Şube Başkanı İlknur Pınarcı, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Yeniçağ'da 8 Mart'a özel bambu sepet atölyesi düzenlendi

Yeniçağa Meslek Yüksekokulu'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bambu sepet atölyesi gerçekleştirildi.

Müdür Yardımcısı Gülriz Hande Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, akademik ve idari kadın personele yönelik atölye çalışması yapıldı.

Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Fatma Erkan tarafından verilen eğitimde, katılımcılar bambu sepet yapımını uygulamalı olarak öğrendi, el becerilerini geliştirme ve keyifli ortamda bir araya gelme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

