Öğrencilerden Sultan Alparslan Zırhı

Muş'un Korkut ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde el sanatları kursuna katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sultan Alparslan'ın zırhını simgeleyen hediyelik ürünler üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde el sanatları kursuna katılan öğrenciler, hem sanat öğreniyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Usta öğretici Fatma Baba'dan eğitim alan öğrenciler, 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın zırhını simgeleyen objeleri kalıba dökerek taşlama ve şekillendirme işlemleri yapıyor.

Kaymakam Orhan Ayaz, atölyede çalışma yürüten öğrencileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayaz, basın mensuplarına, Muş'un Sultan Alparslan ile özdeşleşmiş, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Sultan Alparslan'ın kültürünü, tarihini ve geleneklerini geleceğe aktarmaya yönelik özel bir çalışma yürüttüklerini belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla Sultan Alparslan zırhını sanat haline getiriyoruz. Bu zırhları bizzat kendileri tasarlıyor, yapıyor ve emek veriyorlar. Böylece hem tarih bilinci kazanıyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar. Çocuklarımız burada büyük bir keyif alıyor. Kurslara yüksek bir katılım var. İlçedeki 53 okulun neredeyse tamamından öğrencileri Gençlik Merkezi'ne getiriyoruz. Bu çalışmaları Korkut'un yanı sıra diğer ilçelerimizdeki Gençlik Merkezlerinde de yaygınlaştıracağız."

Zırhlarda doğal figürler ve tarihi motifler kullandıklarını dile getiren Ayaz, "Amacımız maddi kazanç elde etmek değil, çocuklarımıza Sultan Alparslan'ın kim olduğunu, tarihimizin ne kadar derin olduğunu öğretmek ve onlara bu bilinçle yatırım yapmaktır." dedi.

Kursa katılan 3. sınıf öğrencisi Nursima Sayılgan ise "Gençlik Merkezi'ne eğlenceli oyunlar oynamaya geliyorum. Aynı zamanda burada Sultan Alparslan'ın zırhlarını yapıyor, kalkan ve kılıçlarını hazırlıyoruz. Taş tozundan evler yapıyor, kuş evleri hazırlıyoruz." diye konuştu.